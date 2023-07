Pour des cas de violences conjugales: Un sénégalais condamné à 6 mois de prison et interdit de territoire français pour 10 ans Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2023 à 23:50 | | 0 commentaire(s)|

Un sénégalais de 34 ans a été attrait ce mardi 25 juillet à la barre du tribunal de Quimper. Sa comparution portait sur deux séries de faits dont le plus récent à pousser la justice à se pencher sur d'autres dossiers. C'est pourquoi, il a été jugé pour cinq délits, des faits de violences conjugales et de vol.



Son ex-compagne avait déposé une plainte en mai 2023 pour avoir été insultée par son ancien partenaire dans les rues de Quimper. Pendant leur vie de couple c'est-à-dire entre avril 2019-avril 2020, elle dit avoir reçu des coups de chaussures dans les épaules, des coups de pieds dans les genoux et des coups de poing au visage.



" Nous étions en soirée et nous avions décidé de rentrer. J’avais oublié ma sacoche. Je suis retourné dans l’appartement en courant. Elle est tombée toute seule sur le trottoir", s'est-il défendu contre les accusations de la plaignante. " C’était une alcoolique. Nous nous sommes disputés. Mais je n’ai jamais dépassé les limites", a-t-il poursuivi.



Pour le cas de vol d'une montre de marque Rolex à la gare de Quimper, le prévenu de se justifier. " Il m’a donné sa montre comme garantie pour que je lui trouve de la drogue". De son côté, le Ministère public a requis 12 mois de prison et l’interdiction de paraître sur le territoire français pendant 10 ans. Toutefois, l'avocat du mis en cause s’étonne qu’aucune plainte n’a été déposée au sujet de la montre.



Le tribunal a finalement décidé de le condamner à 6 mois de prison. Il est également interdit de territoire français pour 10 ans....

