Pour des problèmes avec YesDakar, la SenTv arrête la diffusion de "Secrets de Famille"

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juillet 2020 à 22:18 | | 0 commentaire(s)|

La SenTv arrêtera à partir d’aujour’hui, de diffuser la 3e série la plus suivie au Sénégal, « Secrets de famille », informe une source de Leral.



Cette rupture entre ces deux entités n’est-elle pas liée au manque de sponsors ?



En tout cas, tout porte à le croire, car beaucoup de maisons de productions ont eu des problèmes de ce genre avec la SenTv. Mais demain fera jour et nous en saurons plus.



Wait and see !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos