Pour dire non à SET TIC : Sébikotane et Sébi-Gare se Mobilisent pour la santé et l'environnement

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2024 à 19:28 | | 0 commentaire(s)|

Face à une consultation publique biaisée et à l'absence de respect des normes de sécurité environnementale, les résidents de Sébikotane, en particulier ceux de Sébi-Gare, se sont mobilisés massivement. Plus de mille signatures ont été recueillies contre l'implantation d'une usine de traitements de déchets électriques et électroniques jugée potentiellement dangereuse pour leur santé et celle de leurs enfants, dans une zone proche d'écoles et d'un hôpital.