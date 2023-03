Pour faire face à Macky Sall: Yewwi Askan Wi déclenche un nouveau plan d’action La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, après le rassemblement du 15 mars dernier où des heurts ont été notés entre manifestants et forces de l’ordre, va reprendre le combat de la rue. Déthié Fall et Cie ont dévoilé ce vendredi, leur plan d’action.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2023

La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi prévoit d’abord, une marche le 29 mars prochain, veille du procès opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko au ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang. Il s’agit d’une manifestation qui va débuter du rond-point de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar jusqu’à la Poste Médina. Aussi, ces leaders de l’opposition comptent organiser des marches sur l’ensemble des 46 départements.



De même, le 3 avril prochain, veille de la fête de l’indépendance, des marches seront organisées par la coalition Yewwi Askan Wi sur les 46 départements du pays. Selon le leader du Parti républicain et du progrès (Prp) Déthié Fall, le député Abass Fall a déjà déposé la demande d’autorisation. «Nous sommes plus que jamais déterminés à engager le bras de fer contre Macky Sall. Quelles que soient ses intentions ou ses moyens de répression, nous allons continuer à lui faire face parce que les enjeux vont au-delà de sa personne», déclare Déthié Fall.



D'après eux, le seul responsable de la situation qu’est en train de traverser le Sénégal, est le président de la république. «Le chef de l’Etat Macky Sall a mis le Sénégal dans un cycle infernal à cause d’un certain rapport entretenu avec l’opposition», regrette Déthié Fall.





