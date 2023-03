Pour la paix et stabilité du pays : Xeexal Sénégal s’engage, Tahibou Ndiaye et Ousmane Sonko cités dans uns scandale Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2023 à 16:54 | | 0 commentaire(s)| De l’actualité internationale dominée par la tragédie survenue en Turquie, avec son séisme qui a fait plus de 40 000 morts, en passant par les propos xénophobes et fractionnistes du président tunisien, Xeexal Sénégal s’est prononcé. Mais s’engager pour la construction du Sénégal a été un serment pour ce collectif. Le foncier et ses litiges avec de hautes personnalités épinglées est justement au cœur de leur engagement. Et Tahibou Ndiaye et Ousmane Sonko cités dans un scandale sont en tête d’affiche…



Accueil Envoyer à un ami Partager