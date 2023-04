Pour plus de crédibilité et d’assise de L’APR et de la coalition Benno à Patar : l’ancien maire l’alerte et demande le soutien de Macky Sall Tribune-L’ancien maire de Patar, Mbaye Samb, au nom des militants de l’Apr et de la coalition Benno bokk yakaar de Patar, pour une plus grande crédibilité et d’assise du Parti Apr et de la coalition Benno bokk yakaar, a sonné l’alerte en demandant au Président de la République, président du Parti Apr et de la coalition Benno bokk yakaar, Macky Sall, d’être plus regardant envers ses militants qui ont, aujourd’hui, le sentiment d’être laissés en rade dans les prises de décisions.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2023 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien maire de Patar, Mbaye Samb, un des piliers et militants de la première heure du Parti Apr qui, avec ses militants, nourrissent le sentiment d’être laissés en rade dans les prises de décisions, qui s’exprimait sur la vie du Parti Apr et de la coalition Benno bokk yakaar dans cette commune rurale de Patar, après avoir rappelé que le soutien qu’il a toujours apporté à son parti est sans faille et ne date pas d’hier.



Et que, c’est par conviction qu’il a adhéré dans ce parti et continue de le faire en soutenant toutes ses actions. Parce que convaincu que le Président de la République, président du parti Apr, Macky Sall, a toujours gardé ses ambitions de construire le Sénégal et de travailler pour l’avenir de tous les Sénégalais par les actes qu’il pose autant de détermination pour l’émergence du Sénégal.



C’est pourquoi, en tant que coordonnateur de l’Apr dans sa localité, l’ancien maire de Patar, Mbaye Samb, pense qu’il est de son ressort d’alerter sur la situation actuelle des militants à Patar qui, malgré leur attachement au parti et à son président, ils ont le sentiment d’être quelque part abandonné à leur sort parce qu’ils ne se sentent pas dans les prises de décisions.



Par conséquent, l’ancien maire de la commune rurale de Patar et coordonnateur du Parti Apr et de la coalition Benno bokk yakaar à Patar, Mbaye Samb, qui se félicite de toujours gagner les élections dans leur localité, voudrait que leur premier allié, le Président Macky Sall, les soutiennent davantage pour leur permettre de pouvoir faire face à leurs activités de mobilisation et de massification du parti, en vue de la prochaine élection présidentielle



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook