Pour rallier dès demain l'Afrique du Sud: Macky Sall octroie des passeports diplomatiques et de service à l'équipe nationale Le Sénégal vas dès demain rallier l'Afrique du Sud pour pouvoir préparer sereinement le match retour contre la Namibie d'autant que les conditions de voyage ont été facilitées par le Chef de l'Etat Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Octobre 2021 à 22:14 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le stade de la Namibie n'étant pas homologué, les Lions vont jouer la manche retour en Afrique du Sud avec un ballotage favorable de sept (7) points d'avance sur son dauphin et adversaire du jour.



Le Chef de l'Etat, Macky Sall a donné des instructions, selon Augustin Senghor, pour les doter de passeports diplomatiques et de service pour éviter les contraintes de l'octroi de visa. Et si l'actualité de ces derniers moments est le trafic de passeports diplomatiques du côté des députés et des membres de Y en a Marre, Kilifeu et Simon, il n'y a qu'un pas à franchir pour interpréter ce geste de mille manières.



Le Sénégal n'a pas fait dans la dentelle, malgré des frayeurs en défense, en écrasant la Namibie par 4 à 1.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos