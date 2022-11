Pour relancer Sonacos : Modou Diagne Fada, son DG, annonce un plan d’urgence

« La Sonacos est en voie de redressement et aujourd’hui, nous pourrons vous annoncer que le président de la République Macky Sall a donné des instructions fermes pour que le Plan d’urgence de redressement de la Sonacos estimé à 20 milliards de FCFA soit financé et que l’État puisse nous apporter sa garantie pour lever ces fonds et retaper l’outil de production ». Ainsi s’exprimait hier le directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, qui effectuait une visite de travail à l’usine de Diourbel.



« C’est une étape importante dans le déroulement de l’hivernage globalement. Cette année, Dieu nous a gratifiés d’une bonne pluviométrie et nous nous attendons à de bonnes récoltes dans l’ensemble et à des graines de qualité. Donc, nous étions venus pour voir où nous en sommes avec la préparation des seccos (magasins) qui doivent réceptionner ces graines. Est-ce que le matériel roulant est aujourd’hui disponible pour pouvoir réceptionner les graines dès que le gouvernement aura fini de fixer le prix officiel aux producteurs, mais aussi dès qu’il aura annoncé le démarrage de la campagne de collecte 2022-2023 ? », a-t-il dit.



Au niveau de l’usine, le matériel roulant est prêt, l’unité de fabrication de l’eau de javel a redémarré de même que la vinaigrerie et la Setuna, comme l’a annoncé le directeur général. « Les seccos ont été désherbés, le personnel sera là bientôt et une partie de l’argent est déjà dans les comptes de la Sonacos de Diourbel », a-t-il ajouté. Pour cette présente campagne, la Sonacos a mobilisé 52 milliards.



Sur ce point, Mamadou Diagne Fada confie : « Nous avons cette année obtenu une augmentation de l’enveloppe destinée à la campagne de commercialisation. Cette année, l’enveloppe est de 86 millions d’euro, c’est-à-dire 52 milliards FCFA. Compte tenu de l’apport des banques locales parce que nous les avons sollicité, certaines d’entre elles qui nous ont donné un accord de principe pour venir accompagner le financement de la campagne. Nous avons arrêté de nous fixer des objectifs de collecte. »



« On est à l’aise financièrement »



À Diourbel, Fada n’a pas manqué de s’adresser aux producteurs. Et c’est pour les inviter : « Le message que nous lançons à l’endroit des producteurs, à l’endroit des opérateurs, c’est que nous avons suffisamment d’argent pour acheter la quantité de graine qu’ils voudront bien nous vendre. On est à l’aise financièrement. On est prêt en tout cas à acheter le maximum de graines qui nous sera vendu parce que nous avons le financement nécessaire pour le faire avec l’appui du président de la République.



Comme vous le savez le Sénégal a une très bonne signature et nous n’avons aucun problème à lever des fonds d’autant plus que l’année dernière aussi ce qui nous avait été alloués, nous l’avions consommé intégralement. C’est vous dire que la Sonacos est en voie de relance parce que quand une société réussit à faire 3 bilans successifs positifs (2019, 2020 et 2021). »



Sur le prix du kilogramme d’arachide, le directeur général a tenu à préciser que ce n’est pas la Sonacos qui le fixe.

« Il est discuté au niveau du Comité national interprofessionnel de l’arachide (Cnia) qui regroupe l’ensemble des acteurs de la filière. Cette année, malheureusement, un consensus n’a pas été obtenu autour du prix, au niveau du Cnia et des propositions ont été faites au gouvernement. Maintenant, le gouvernement validera un prix officiel, la Sonacos verra quelle stratégie de commercialisation elle va dérouler. Pour le moment, on ne peut pas le dire. Comme vous le savez, l’année dernière, le prix officiel au producteur était de 250 FCFA, nous y avions ajouté 20 FCFA. Nous avions pris départ avec 270 FCFA pour le producteur », a expliqué Fada.



Politique de rajeunissement des employés



Fada souligne donc que l’ambition du Président Macky Sall, c’est « toujours d’aider le producteur, le paysan, mais aussi de ne pas anéantir l’industrie ». Un équilibre que le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural sera chargé de trouver pour que tous les acteurs y trouvent leur compte.



À la Sonacos, des retraités continuent de bénéficier de contrats spéciaux en violation flagrante des directives du chef de l’Etat qui avait instruit aux ministres d’y mettre fin. Sur cette question, le directeur général la société répond :



« Il n’y a pas une politique de maintien des retraités au niveau de la Sonacos. Quand des retraités terminent leur mission, la plupart du temps nous les laissons partir. C’est le cas avec Cheikh Fall qui était directeur de l’usine de Diourbel et qui est aujourd’hui à la retraite. Il peut arriver que de hauts cadres puissent en avoir besoin au niveau national et qu’on les retienne, mais ce sont des exceptions, ce n’est pas vraiment la règle aujourd’hui. Beaucoup de jeunes ont trouvé leur place au sein de la Sonacos et nous allons continuer cette politique de rajeunissement. »



Modou Diagne Fada fonde beaucoup d’espoir sur le prochain plan de relance de la Sonacos. « Déjà, avec l’état actuel, nous pouvons aller jusqu’à créer 4 500 emplois directs et indirects. C’est quand même énorme. Avec le renouvellement de l’outil de production, je crois que nous allons pouvoir maintenir ce chiffre ou le dépasser », a-t-il parié.

Emedia