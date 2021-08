En concubinage, Dieyna Baldé a ourdi un plan machiavélique pour couler son "infidèle" copain Dieyna Baldé, après Sen Petit Gallé, "Diop Iseg", a joué un autre film à son petit ami, pour assouvir ses besoins de vengeance. Elle avait mis un plan machiavélique pour faire payer à ce dernier son infidélité présumée.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Août 2021 à 06:10 | | 0 commentaire(s)|

"J'avais les preuves de son infidélité et nous avons lancé l'opération", ce sont les aveux de Dieyna Baldé détonants face aux enquêteurs.



Convaincue que son petit ami la trompe avec d'autres filles dont Marichou, Dieyna Baldé a simulé un cambriolage, vers 2h du matin, avant de remettre le téléphone de Bril et la clef de sa voiture à son frère.



Des vidéos et photos compromettantes trouvées dans le téléphone de copain, , elle décide de le "couler" et commence par supprimer ses cinq vidéos les plus vues sur YouTube.



Pour "bétonner" le scénario, selon Libération, du vol, Dieyna Baldé fait disparaître ses deux téléphones et crie au scandale parce qu'elle a "reçu les vidéos compromettantes envoyées par un "mystérieux individu".



Le journal revient en détail sur l'histoire de la fausse agression de Dieyna Baldé pour effacer les preuves, les rôle joués par Pape Bâ et son frère Aly Baldé. Non sans oublier la puce insérée dans le téléphone de la nounou, la plainte contre x, appuyée par la jeune chanteuse, qui a conduit jusqu'à ses complices...".

