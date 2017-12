Pour soutenir son frère Macky Sall aux présidentielles de 2019 : Ady Sall fait son entré dans la scène politique, aujourd’hui

Tout est fin prêt pour le grand rassemblement du frère de Macky Sall. Comme annoncé par l’As, Ady Sall va se lancer dans l’arène politique pour soutenir son frère de président, pour un deuxième mandat. Il a informé ses amis et partisans que pratiquement tout est au point pour la réussite de la ‘’grande journée’’, surtout en matière de mobilisation de ses sympathisants. Les moyens financiers et la logistique nécessaires sont acquis grâce à la contribution des ministres, des directeurs généraux, du Premier ministre et d’autres personnes de bonne volonté. A l’en croire, les audiences avec le Premier ministre et les différents ministres et directeurs ont été fructueuses.



Ainsi, dit-il, la campagne de sensibilisation autour de la cause a porté ses fruits. Ainsi, 128 bus seront mis à la disposition des membres du comité. A ce jour, renseigne Ady Sall, tous les engagements pris par le comité ont été respectés. Il espère que le pari d’une mobilisation exceptionnelle sera réussi aujourd’hui à 15 heures, à la place du Souvenir.











L’As quotidien