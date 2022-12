Pour un accès plus facile à l’or exploité au Sénégal : un sujet qui tient à cœur les bijoutiers La directrice du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) a rendu visite, hier, aux bijoutiers de Pikine regroupés au sein de l’association And Suxali Sunu Métier. Ces derniers ont profité de l’occasion pour demander à la directrice d’être leur voix auprès du président de la République, pour un accès plus facile à l’or qui est exploité au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Décembre 2022 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

‘’Notre principal souci, dans notre métier, est l’accès à la matière première. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que la directrice de 3FPT puisse être notre voix auprès de la plus haute autorité du pays. Nous voulons qu’elle fasse notre plaidoyer pour mieux faire notre travail.



Notre souhait est d’être parmi les meilleurs du pays. Que l’État nous offre un quota de l’or exploité pour qu’on puisse travailler dans de bonnes conditions. Grâce à la 3FPT, nous avons bénéficié de formations. Nous voulons aussi que cela puisse être élargi à d’autres jeunes. Nous sommes dans un monde où il faut être au top pour s’en sortir.



Donc, il faut se faire former’’, a déclaré le bijoutier Khaly Thiam. En effet, la directrice Sophie Diallo a confié qu’une trentaine de bijoutiers ont été formés par ses services en renforcement de capacités sur l’alphabétisation par rapport à la langue nationale, le développement personnel, l’initiation à la gestion des entreprises et entrepreneuriale.



L’idée est qu’ils puissent faire la différence entre l’ensemble des charges de coût qui sont afférentes à l’exercice du métier, afin de ne pas subir certains désagréments, parce qu’ils n’ont pas su estimer le bon coût de leurs produits.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook