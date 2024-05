Pour vol en réunion: Ibrahim Ngom et Cheikh Fall risquent 5 ans de prison ferme Ibrahim Ngom, chauffeur de taxi de profession qui stationne souvent au niveau du croisement Saly à convoyé Cheikh Fall et Djola dans sa voiture pour les ramener au marché récupérer des marchandises. Les faits ce sont déroulés le 11 mai 2024. Arrivés sur les lieux, ils ont ramassé 10 sacs de riz de 25 kg, estimés à une valeur de 120 000 FCfa à la boutique de Cheikh Guèye.

Les mêmes faits ont été répétés deux fois, le 08 et le 18 mai, dans des magasins différents. Ainsi, Babacar samb et Djiby Guèye ont été aussi, victimes de vol orchestré par le trio.



Devant la Barre du Tribunal de Grande instance de Mbour, Ibrahim Ngom et Cheikh Fall nient les faits qu’on leur reproche, malgré les vidéos de surveillance brandies.



Toutefois, l’avocat de la défense estime qu’Ibrahim Ngom, le chauffeur est innocent. Car, il était juste en train de faire son travail.



D’ailleurs, il a même demandé à ses clients est-ce qu’ils étaient propriétaires de ses magasins.



L’affaire sera mis en délibéré et le verdict est attendu pour le 04 juin prochain.



Omar Ndiaye



