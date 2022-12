Poursuivi pour abus de confiance portant sur 5 milliards F Cfa suite à une plainte d’Abdoulaye Sylla d’Ecotra : les engagements signés par Zakiloulahi Sow pour ne pas aller en prison Par la magie d’un raccourci rapide, on peut dire que Zakiloulahi Sow de la Siraj Finance Holding a dû s’agenouiller devant Abdoulaye Sylla, boss de la Société Ecotra, pour ne pas passer hier sa première nuit en prison. Selon ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce vendredi, arrêté puis déféré devant le procureur pour abus de confiance portant sur 5 milliards F Cfa, suite à une plainte de la société Ecotra, l’homme d’affaires a sollicité et obtenu, hier, une médiation pénale. Le journal est revenu sur les engagements-phares signés par Zakiloulahi Sow pour se tirer d’affaires.



Zakiloulahi Sow a signé, noir sur blanc, un engagement qui fait que, à partir de ce jeudi 22 décembre 2022, la SFH transporte, cède tous les droits et actions qu’elle détient sur l’Etat togolais et la SIAB à hauteur de 5.000.000.000 F Cfa dans ledit montant ayant servi à financer le rachat des actions de la LFB par l’État togolais.





Zakiloulahi Sow a aussi convenu que le présent accord qui reconnait la propriété de la société Ecotra sur la somme de 5.000.000.000 ci-dessus visée, vaut cession de la créance de la SFH dans le cadre du protocole d’accord le liant à l’Etat togolais et la SIAB, ainsi que tous les droits et actions en vue de poursuivre et d’obtenir le remboursement de ladite somme auprès de l’État du Togo et de la SIAB ou tout repreneur substitué dans le cadre de la reprise de la SIAB. Zakiyoulahi Sow s’engage, au nom et pour le compte de la Société SFH dont il déclare détenir tous les pouvoirs, à matérialiser ledit accord par devant notaire au plus le 22 janvier 2023.



