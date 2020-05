Poursuivi pour attroupement armé et outrage à agent: Karim Xrum Xax condamné à trois mois de prison ferme

Le procès de l’activiste du mouvement « Nittou deug » s’est déroulé ce matin à huis-clos au tribunal de Dakar. Abdou Karim Gueye dit Karim Xrum Xax a été arrêté par la Section de recherche de la gendarmerie de Colobane pour provocation à un attroupement armé et outrage à agents dans l’exercice de leurs fonctions.



Le procureur a requis la peine de trois mois pour l’activiste de « Nittu Deug », mais, les avocats de ce dernier ont brandi son dossier médical pour obtenir la libération de leur client. Finalement le juge du tribunal des flagrants délits a appliqué la décision du maître des poursuites en condamnant à trois mois de prison ferme, Abdou Karim Gueye.



Pour rappel, l’activiste Abdou Karim Guèye Xrum Xax a été arrêté le samedi 9 mai 2020, par la section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Cette arrestation fait suite à une vidéo live dans laquelle il déplorait la convocation de certains imams par la police, avant de s’attaquer vertement au régime.



48 heures après sa garde à vue, Karim Xrum Xacc a été déféré. C’est ainsi que le maître des poursuites l’a placé sous mandat de dépôt et envoyé à la prison du Cap Manuel en attendant son jugement fixé aujourd’hui.



Après délibéré, l’activiste Karim Xrum Xax va rester en prison pendant trois mois



