Poursuivi pour escroquerie portant sur dix millions Fcfa: L'homme d'affaires Serigne Mor Diouf repart libre du tribunal

Né en 1979 à Touba où il exerce depuis plus d'une décennie en qualité d'homme d'affaires, Serigne Mor Diouf a comparu avant hier devant la barre du tribunal de Diourbel pour répondre du délit d'escroquerie. Il est poursuivi par Modou Diakhaté, commerçant établi à Touba, qui l’accuse d’abus de confiance portant sur la somme de 10millions Fcfa.



Les faits remontent au dernier grand Magal de Touba. Voulant se rendre au Maroc pour y acheter de l'oignon, Modou Diakhaté fait la connaissance de Serigne Mor Diouf par le biais d'un ami commun. Après discussions, l'homme d'affaires le persuade de renoncer à son voyage au Maroc. En retour, Serigne Mor Diouf empoche les 10 millions Fcfa de Modou Diakhaté et promet de lui fournir 1.450 sacs d'oignon du Maroc. Les deux parties trouvent alors un accord et la transaction s'est faite devant un autre commerçant nommé Serigne Djily Lo.



Seulement, l'affaire qui devait être bouclée en une semaine dure plus d'un mois. Ainsi, Modou Diakhaté commence à s’impatienter et se montre soupçonneux parce que Serigne Mor Diouf n'avait honoré aucun des nombreux rendez-vous qu'il lui donnait. Lorsqu’il en a eu marre du dilatoire, il a porté plainte à la gendarmerie de Touba. Aussitôt, Serigne Mor Diouf est arrêté. Mais ce que l'homme d'affaires n'avait pas expliqué au commerçant, c'est que le Marocain avec qui il collabore à Dakar a fui avec les dix millions de francs Cfa. Ce n'est que vendredi dernier que le procès de Serigne Mor Diouf et de ce Marocain a été vidé à Dakar.



L’épouse du mis en cause, qui avait été arrêtée parce qu’ayant reçu l'argent et délivré la décharge, a finalement été relaxée au motif que la responsabilité pénale est personnelle. Malgré toutes les pièces qu’il a fournies hier devant la barre, Serigne Mor Diouf n’a pas pu convaincre Modou Diakhaté de sa bonne foi. Toutefois, le plaignant n'a réclamé que la restitution de ses dix millions de francs Cfa. «C'est une drôle d'affaire qui s'est présentée à nous. Drôle dans la mesure où les deux parties n'ont pas pu s'accorder sur la qualification des charges. La partie civile déclare avoir donné dix millions au prévenu pour qu'il lui vende de l'oignon, tandis que de l'autre partie indique qu'elle n'est qu'intermédiaire dans l'affaire. Mais en vérité, Serigne Mor Diouf avait reçu mandat de Modou Diakhaté de lui vendre de l'oignon.



L'existence de fait d'un tiers ayant empêché la remise est prouvée puisque Serigne Mor Diouf a été à Dakar pour son procès contre l'épouse du Marocain, la semaine dernière. La responsabilité pénale étant personnelle, celle-ci a été relaxée , a indiqué le procureur Diapo qui, au terme de son réquisitoire, a sollicité la relaxe pure et simple en faveur du prévenu Serigne Mor Diouf. Revenant sur les péripéties de cette affaire, l’avocat de Serigne Mor Diouf a déclaré : «Le contrat de vente qui liait mon client à la partie civile n'est pas réprimé par l'article 383 qui punit le délit d'escroquerie». Par conséquent, il a plaidé la relaxe en faveur de son client. Une plaidoirie entendue par le tribunal qui a prononcé la relaxe en faveur de Serigne Mor Diouf pour le délit d'escroquerie en ne retenant que la faute civile. Finalement, l'homme d'affaires qui a été condamné à payer dix millions à Modou Diakhaté, a quitté libre comme l'air le tribunal de Diourbel.

L’As