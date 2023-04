Pourvoi en Cassation sur l'instruction de l'affaire Sweet Beauty: La Cour suprême déboute Ousmane Sonko Renvoyé par le Doyen des juges devant la chambre criminelle, Ousmane Sonko, accusé de viol et menaces de mort par la masseuse Adji Sarr, avait saisi la chambre d’accusation de la Cour d’appel avec l’espoir d’obtenir l’annulation de l’ordonnance visée.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2023 à 12:04 | | 0 commentaire(s)|

Le 21 février, considérant sa requête irrecevable, la chambre d’accusation avait débouté le président de Pastef. Les avocats de ce dernier avaient alors saisi la Cour suprême pour contester cette décision.



Les Echos, la plus haute juridiction qui a statué sur la requête de la défense de Sonko a déclaré irrecevable le recours des avocats du leader de Pastef.



La Cour suprême qui s’est seulement limitée aux questions de forme pour rendre sa décision, a clairement indiqué que les conseils de Sonko ne pouvaient pas faire un recours par rapport à cette ordonnance de renvoi. Et, la Chambre d’accusation a bien raison de ne pas statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les avocats.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook