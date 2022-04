Pr Souleymane Bachir Diagne sur la présidentielle française : «une victoire de Marine Le Pen est possible» La présidente du Rassemblement National Marine Le Pen et le Président sortant Emmanuel Macron vont s'affronter au deuxième tour de la Présidentielle française. Pour le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, une victoire de Mme Le Pen est plus que jamais envisageable.

Comme en 2017, le Président Emmanuel Macron et le leader du Rassemblement National vont s'affronter au deuxième tour de la présidentielle en France. Connue pour son aversion contre les émigrés africains et ses positions controversées sur le racisme, Marine Le Pen a des chances de sortir victorieuse du deuxième tour de la Présidentielle, de l’avis du philosophe Souleymane Bachir Diagne.



«On s’attend à une abstention qui pourrait atteindre les chiffres records qui avaient déjà été observés à de précédentes élections. Et dans ces cas-là, on sait que l’extrême droite demeure motivée et concentrée. Et les électeurs de l’extrême droite, en général, ne s’abstiennent pas. C’est ce qui rend le scrutin serré et beaucoup plus indécis que ce qu’on avait pensé il y a quelques semaines», a indiqué le philosophe et enseignant à l'université de Columbia.



Pour le Pr Souleymane Bachir Diagne, la France se trouve dans une situation inédite où elle ne sait pas si une candidate de l'extrême droite ne va pas remporter l’élection présidentielle. «Effectivement, une victoire de Marine Le Pen est possible», soutient-il avant de signaler qu'elle serait liée à la candidature du journaliste Eric Zemmour qui est plus extrême.



«C'est une situation inédite avec un réel danger de voir une candidate de l'extrême droite accéder à la Présidence française. La probabilité n'est pas si faible que cela», alerte-t-il sur la radio RSI avant de faire part de tout son pessimisme.



«On a vu toute la polémique que le candidat Eric Zemmour avait créée en accusant les Sénégalais de certaines malversations. L'extrême droite, c'est l'extrême droite. Cela veut dire que le racisme fait partie de son ADN, de même que l'antisémitisme», se désole-t-il.



L'extrême droite, c'est plus de 30% de vote des français



Force est de constater, par ailleurs, que Marine Le Pen qui a 23% et Eric Zemmour 7% révèlent une percée inquiétante de l'extrême droite avec plus de 30% du vote des Français. Le candidat des Africains et des musulmans Jean Luc Mélenchon est arrivé troisième avec un peu plus de 20%. Une déception pour ce dernier qui, à 70 ans, était probablement à sa dernière tentative.

