Précampagne des élections locales: Le CNRA signale des manquements et appelle à la responsabilité Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel du Sénégal, CNRA, dans le cadre de sa mission, a signalé des manquements décelés dans la couverture médiatique et en appelle à la responsabilité de tous les médias, pour le respect strict du code électoral.

Selon document parcouru par Leral, il s’agit notamment de la couverture de de l’investitures du leader de Bokk Giss Giss, mais aussi dans certaines émissions de divertissement qui, pourtant, ne sont pas censées aborder l’actualité politique.



Dans le cadre de sa mission d’évaluation à mi-parcours de la précampagne, ces faits ont été observés le vendredi 17 et Samedi 18 décembre 2021.



C’est ainsi que citant l’article 61 du Code électoral, l’organe de régulation rappelle les médias à l’ordre, soulignant que la campagne démarre le samedi 8 janvier à 00 heure pour s’arrêter au vendredi 21 janvier à minuit.





