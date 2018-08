Précision du journal L'As: "Makhtar Cissé n’a jamais dit que les habitants de Bargny sont pauvres..."

Après sa sortie dans les colonnes de «L’As» à propos de la centrale à charbon de Sendou, le Directeur général de Senelec a été la cible d’une rafale de critiques les unes plus virulentes que les autres. En réalité, la sortie de Makhtar Cissé a servi de prétexte aux pourfendeurs de la centrale à charbon, de reprendre leur combat.



Mais, certains aussi s’en sont servis pour en faire une lecture superficielle. C’est pourquoi l’Association des Professionnels de l’Information et la Communication (APIC) de Ziguinchor, qui a organisé la rencontre au Cap-Skirring, a jugé utile de faire des précisions pour dire que les propos du Dg de Senelec ont été sortis de leur contexte.



«L’As» tient à préciser que Makhtar Cissé n’a pas dit que les habitants de Bargny sont pauvres comme semblent le dire certains sur les réseaux sociaux, mais plutôt que ce n’est pas la fumée de Bargny qui agresse et tue au Sénégal, mais plutôt la pauvreté. Visiblement, le Dg de Senelec n’était nullement dans une logique de stigmatisation, mais d’explications sur les sacrifices nécessaires pour dépasser le seuil de la pauvreté et accéder au développement.