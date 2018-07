Prédictions mensongères sur le Mondial 2018 : Les Sénégalais en ont marre de Selbé Ndom et des charlatans du dimanche Suite à la foire aux prédictions mensongères sur le Mondial 2018, les Sénégalais ont exprimé au micro de leral.net leur dédain et leur exaspération sur Selbé Ndom, les charlatans et les marabouts du dimanche.

