Préparatifs Gamou de Tivaouane: Le dispositif de l’Onas pour parer aux inondations

Le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Mamour Diallo, a rassuré, jeudi 7 septembre 2023, le Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour que toutes les dispositions sont en train d’être prises pour éviter des inondations dans la ville religieuse. Mamour Diallo effectuait une visite de terrain à Tivaouane à quelques jours du Gamou.

TIVAOUANE – Le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Mamour Diallo, accompagné de ses équipes techniques, a visité, jeudi 7 septembre 2023, à Tivaouane, le grand bassin de rétention réalisé pour recueillir les eaux de pluie. En partenariat avec la mairie de la cité religieuse, les travaux de drainage des eaux pluviales avancent à pas de géant, selon le Directeur général de l’Onas. Ce réseau de drainage concerne les 21 points bas de la commune. Des tuyaux sont déjà disponibles pour raccorder et drainer les eaux de pluie vers le bassin. Au titre des mesures conservatoires, une motopompe d’une capacité de 2.400 mètres cubes est mobilisée et est déjà sur place. Deux sites d’évacuation sont aussi identifiés pour vider les eaux au cas où le bassin serait plein. D’ailleurs, le Directeur général de l’Onas a précisé qu’à défaut de pouvoir agrandir le bassin de rétention, il est possible qu’un deuxième soit construit à Tivaouane.

Des mesures qui rassurent le comité d’organisation du Gamou et le Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. À côté de ces mesures transitoires, Mamour Diallo a annoncé de grands travaux qui sont évalués à 7 milliards de FCfa pour le drainage des eaux pluviales. « L’État du Sénégal a prévu de faire de grands travaux et l’Onas a fini les études dans le cadre d’un Pda (Plan directeur d’assainissement) déjà terminé. Cette étude a permis d’évaluer les travaux à 7 milliards de FCfa », a informé Mamour Diallo.

Pour le Directeur général de l’Onas, ces travaux de grande envergure permettront de régler, en grande partie, les problèmes d’évacuation des eaux pluviales. Ce qui va prendre en compte les préoccupations du marabout puisque les prévisions laissent croire que, pour les 10 ans à venir, le Gamou va coïncider avec l’hivernage.

À côté de ces investissements réalisés par l’Onas, la mairie a déjà mobilisé, elle aussi, des moyens.

Mamour Diallo a aussi visité les stations d’épuration des eaux usées. En effet, pour ce volet, l’État du Sénégal a mobilisé un budget de 4 milliards 300 millions de FCfa exécutés à 97%, selon le Directeur général de l’Onas. Ce projet a permis de faire un raccordement de 16 kilomètres à l’intérieur de la commune de Tivaouane et a impacté près de 1500 ménages dans la cité religieuse. « Il reste 45 familles qui vont être raccordées d’ici le Gamou », a rassuré Mamour Diallo. L’Onas s’est par ailleurs engagé à raccorder 100 autres familles.

Serigne Moustapha Sy Dabakh qui a parlé au nom du Khalife s’est réjoui des mesures déjà prises et celles qui sont annoncées dans le cadre des grands travaux de drainage des eaux pluviales.

Ibrahima NDIAYE (Correspondant)

