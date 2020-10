Préparatifs du Gamou: Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, le Directeur général de la CDC, à Tivaouane

« Comme chaque année, à la veille du Gamou, je me suis rendu ce week-end à Tivaouane la sainte, pour un Ziar à Serigne Babacar Mansour, Khalif général des Tidjanes », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



« J ’en ai profité pour rencontrer mes marabouts et frères Serigne Mbaye Abdou, Sidi Ahmed, Mame Alpha, Serigne Moustapha et Serigne Cheikh Aboul Aziz Al Amine. Auparavant, j’ai eu l’honneur et le privilège de recevoir Imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé qui, profitant d’une visite à Dakar, a tenu à passer prier pour le Sénégal, pour la CDC et pour ma modeste personne », a-t-il confié.



Le Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC), Cheikh A. Tidiane Bâ a conclu son partage par des prières de bénédiction.