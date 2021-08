Préparation du 9e forum mondial de l’eau : Les parties prenantes se réunissent les 14 et 15 octobre prochains à Dakar

En préparation du plus grand événement sur l'eau, qui se tiendra à Dakar du 21 au 26 mars 2022, la réunion des parties prenantes du 9e Forum mondial de l'eau sera organisée à Diamniadio (Sénégal) les 14 et 15 octobre 2021.



A ce jour, confie, les acteurs, 58 projets ont été labellisés dans le cadre de l’« Initiative Dakar 2022 ». En ce sens, ils rappellent que les particuliers, les gouvernements, les Ong, les autorités locales ou les institutions qui portent un projet peuvent soumettre leur candidature afin de bénéficier du label « Initiative Dakar 2022 ». L'appel à projets est ouvert et toujours en cours, précisent-ils via un communiqué de presse.



Dans la foulée, les organisateurs du 9e forum qui sera abrité par le Sénégal soulignent que Yankhoba Diattara, ministre sénégalais en charge de l’économie numérique et des télécommunications assure que le pays est doté d’équipements technologiques de dernière génération avec une bonne connectivité à Internet, permettant d’accueillir le Forum.



Aussi, le communiqué relève une forte mobilisation des collectivités territoriales. En effet, renseigne-t-il, Dakar 2022 (le 9e forum mondial de l’eau) met en évidence la dimension collectivité territoriale, entre autres, dans l’objectif d’impulser une volonté politique à la fois locale et globale pour que l’eau soit une priorité à l’échelle mondiale.



« La coopération transfrontière dans le domaine de l'eau est vitale pour la paix et la sécurité, le développement durable, l’intégration économique, la réduction de la pauvreté, et la croissance économique. », rapporte enfin le document.



Bassirou MBAYE



