Près de 31 milliards de FCFA dans les caisses de l’Etat malien

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Novembre 2023 à 15:08 | | 0 commentaire(s)|

Le montant mis en adjudication était de 30 milliards de FCFA. A la clôturé de l’opération, UMOA-Titres a recensé 30,840 milliards de FCFA de soumissions globales. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 102,80%.



Le montant des soumissions retenu est de 30,790 milliards et celui rejeté 50 millions restants. Ce qui donne un taux d’absorption de 99,84%.



L’émetteur compte rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 6 mai 2024 pour les titres ayant une durée de 182 jours et au 4 novembre 2024 pour ceux de 364 jours. Les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.



Concernant le remboursement des obligations, le Trésor Public Malien entend l’honorer le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 24 août 2028.



Les intérêts au taux de 6,20% sont payables annuellement et ce dès la fin de la première année. A ce niveau, le Trésor Public note à l’endroit des investisseurs qu’à la prochaine date de paiement de coupon prévu le 24 août 2024, tous les souscripteurs recevront un coupon plein quel que soit le moment d'acquisition des titres. Sur cette base, précise-t-il, les souscripteurs à cette deuxième tranche auront à verser en plus du prix (pied de coupon couru), un taux de coupon couru de - 1,273972603%qui leur permet d'avoir droit à un coupon entier le 24 août 2024.



Oumar Nourou





Source : En vue de faire face aux besoins de financement de son budget, l’Etat du Mali a obtenu le lundi 6 novembre 2023 au niveau du marché financier de l’UEMOA un montant de 30,790 milliards de FCFA à la suite d’une émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 182 et 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 5 ans.Source : https://www.lejecos.com/Pres-de-31-milliards-de-FC...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook