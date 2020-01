Près du Palais de la République : Une européenne victime de vol à l'arraché

L’insécurité prend de plus en plus une proportion inquiétante au Sénégal. Même les endroits réputés paisibles et sécurisés ne sont pas épargnés. Les forfaits sont souvent commis au nez et à la barbe des forces de défense et de sécurité. La preuve par cette agression qui s’est produite à un jet de pierre du Palais de la République. En effet, 2 individus, à bord d’un scooter, ont arraché le sac d’une européenne, la soixantaine qui marchait en compagnie d’une amie.



D’après « Vox populi » qui donne l’information, l’action s’est produite au carrefour du 22 de l’avenue Léopold Sédar Senghor, ex-Roume, devant le siège de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES), ce week-end.



Alertés par les cris, des témoins de la scène ont tenté d’agir mais en vain, du fait de la rapidité d’exécution des voleurs, qui ont vite fait de prendre la poudre d’escampette.



