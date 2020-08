Présentation de condoléances : Moustapha Sow à Médina Baye (images). Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Août 2020 à 00:31 | | 0 commentaire(s)|

À la suite du rappel à Dieu du Khalife de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, de son frère Cheikh Mouhammadou Moctar Niass, de la fille ainée de Cheikh Al l'Islam, Seyda Fatimata Zahra Niass, Moustapha Sow s'est rendu ce mercredi matin à Médina Baye afin de présenter ses condoléances.



À la tête d'une forte délégation, Mr Sow a été reçu tour à tour par le nouveau khalife, Serigne Mahy Ibrahima Niass, l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé, le porte-parole de Médina Baye, Cheikh Mahy Aly Cissé etc.



Après avoir présenté ses condoléances, Moustapha Sow a renouvelé son engagement de rester toujours au côté de la famille de Mawlana Cheikh Al Islam avant de solliciter des prières à l'endroit des guides religieux.



De son côté, le nouveau Khalife s'est réjoui de constater que Kaolack a des fils dignes de la représenter partout dans le monde. " Je suis très fier de savoir que Kaolack a des fils comme vous, c'est-à-dire des cadres qui sont à même de jouer leur partition dans le développement de notre chère localité. Kaolack est le poumon du Sénégal, alors notre espoir est fondé sur cette jeune génération qui doit jouer son rôle dans l'assainissement, la relance du port, l'économie de manière générale...", a indiqué Serigne Mahy Niass.



Au domicile du porte-parole, Cheikh Mahy Cissé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a manifesté son affection vis-à-vis de son hôte et prié pour que le Tout Puissant puisse exaucer ses vœux et ceux des membres de la délégation.



Moustapha Sow lui, est revenu sur ses voyages au Nigéria et ailleurs où quand il se présente comme étant un fils de Kaolack, le nom du porte-parole sort toujours du lot.



Par ailleurs, dans le cadre de leur visite, les membres de la délégation dont le guide religieux de Touba Ndorong, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro, se sont aussi rendus à Keur Maloum (Kaolack commune) pour les mêmes besoins.























www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Presentation-de-condolea...

