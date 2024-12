Préservation de la Mémoire de Thiaroye 44 : 5 Initiatives Clés de Bassirou Diomaye Faye Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Thiaroye 44/ Saliou Ndong Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye qui a présidé, ce dimanche 1er Décembre 2024, le 80e Anniversaire du Massacre des tirailleurs Sénégalais a pris des mesures importantes allant à la préservation de la mémoire de l’histoire des soldats africains qui se sont sacrifiés pour la France, informe Dakaractu. […] Sénégal Atlanticactu/ Thiaroye 44/ Saliou Ndong Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye qui a présidé, ce dimanche 1er Décembre 2024, le 80e Anniversaire du Massacre des tirailleurs Sénégalais a pris des mesures importantes allant à la préservation de la mémoire de l’histoire des soldats africains qui se sont sacrifiés pour la France, informe Dakaractu. Lors de son discours devant ses hôtes africains et le ministre des Affaires Étrangères Français, Jean-Noël BARROT, il déclare : « Nous devons encourager cette dynamique pour restaurer la mémoire et la dignité des tirailleurs sénégalais. Pour ma part, j’initierai plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains frères : 1-Un mémorial en l’honneur des tirailleurs sera érigé ici à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires, ainsi qu’au public. 2- Un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Ce centre va recueillir des archives , témoignages et récits, tout en soutenant la recherche et l’éducation autour de cette histoire partagée. 3- Des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique , de ses soldats pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. 4- L’histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. 5- La journée du Tirailleur est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du Massacre de Thiaroye. Pour le chef de l’Etat Sénégalais, « l’histoire de la guerre et des répressions armées n’est jamais ordinaire. Elle est rarement racontée de façon intégrale »,martèle-t-il. Il cite en exemple plusieurs événements qui se sont déroulés après la Seconde Guerre Mondiale, » Ce fut le cas de la seconde guerre mondiale et surtout ces conséquences dans les colonies qui connurent des répressions innommables, Thiaroye 1944, Algérie 1945, Hanoi et au Vietnam en 1946, Madagascar en 1947, Douala au Cameroun, ou Dimbokro en Cote d’iVoire en 1948, 1949 et bien d’autres lieux », souligne-t-il.



