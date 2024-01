Préservation de la paix: Des jeunes portent sur les fonts baptismaux un mouvement Les mouvements cherchent leur voie dans ce contexte politique au Sénégal. C’est dans ce sens qu’il faudra comprendre la mise en place du Mouvement Convergence des stratégies pour un Sénégal meilleur ( COSSEM). Il est dirigé par le Président, Baye Samba Ndiaye qui a donné les raisons de la création d’une telle structure. Et, il a été invité à un retour aux valeurs traditionnelles africaines de dignité et de vertus pour la préservation de la paix et de la stabilité.



« Notre vision repose sur la conviction que l'innovation politique est l'élément catalyseur d'une gouvernance transparente et participative. Nous nous engageons à repenser les paradigmes politiques, à créer des espaces où les idées novatrices peuvent fleurir, et où chaque citoyen, en particulier les jeunes et les femmes, a une place centrale dans la formulation des politiques publiques », a déclaré Baye Samba Ndiaye.



Au cours de cette cérémonie, le Directeur général de l’Agence Nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Ababacar Sedik Bèye a axé son intervention sur la prise en charge des préoccupations de cette couche vulnérable. « L'âge médian au Sénégal est de 19 ans avec le 1/3 de la population qui a moins de 35 ans. Les dirigeants doivent prendre en charge la question de la jeunesse qui représente la majorité des populations », a indiqué Ababacar Sédikh Bèye.



Alors que, le sociologue Djiby Diakhaté a axé son intervention sur la nécessité de préservation de la cohésion sociale. Cela, dit-il, passe par la conservation de nos valeurs culturelles. « Nos valeurs traditionnelles qui ont longtemps été utilisées par les ancêtres pour l'éducation des enfants. Cela permettait d'avoir une communauté sereine et un pays stable », a conseillé le sociologue. Par conséquent, il a invité à un retour aux valeurs traditionnelles africaines de dignité et de vertus pour la préservation de la paix et de la stabilité. Parmi les personnalités qui ont pris part, il y avait l'ancien Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.









