Préservation des ouvrages: Onas a organisé une cavarane de sensibilisation des populations, ce lundi

Lundi 26 Juin 2023

L’office national de l’assainissement (Onas) a organisé ce lundi, une caravane de sensibilisation des populations sur la préservation des ouvrages. Ainsi, selon le Premier ministre, Amadou Ba, accompagné d’autres ministres ont visité le bassin de la zone de captage. Cette dernière, découvre-t-on, est un point très sensible et le Président Macky Sall a demandé au gouvernement de veiller sur les travaux, engagés depuis l’année dernière avec un investissement de 24milliars de FCfa. Et, il y’a eu une évolution et l’achèvement des travaux est prévu d’ici 30 jours.