« Président Macky Sall-El Tactico Politoco ! », par Khalifa Abdoul Aziz Mbaye

Dans le cénacle des grands, très grands politiciens du Sénégal de l’Afrique et même du monde, Monsieur Macky SALL Secrétaire Général de l’APR, et leader de la grande coalition Benno Bokk Yakkar est un prince, un prince incontesté.



En 2012 lorsque l’élève est venu à bout du Maitre que dis-je a terrassé le grand baobab Monsieur Abdoulaye WADE Secrétaire Général du PDS, Président sortant et candidat à un troisième mandat, toute la galaxie politique nationale et internationale est restée bouche bée.



Ce grand monument de la politique qui pendant 26 ans de patience et de ruse politiques a résisté et est finalement venu à bout de la politique socialiste incarnée d’abord par le 1er Président du Sénégal Monsieur Léopold Sédar Senghor et par la suite Monsieur Abdou DIOUF qui a eux deux sont restés40 ans au pouvoir.



Avec l’instauration multipartisme intégral et la limitation des mandats à 2, le peuple sénégalais au-delà des politiques de développement, aspire d’abord à la stabilité et au-delà à la paix, une paix durable dans un ilot de pays marqué par l’instabilité des troubles incessants et des régimes autoritaires.



Au moment ou notre cher pays admiré et cité en exemple partout en Afrique et dans le monde pour son exemplarité démocratique, celui qui y est actuellement le maitre de céans et à qui on a confié son destin, doit tel un grand capitaine de bateau mener la barque SENEGAL à bon port.



Lorsque le Sénégal après une longue, très longue disette de triomphe en compétition de Football à l’échelle continentale, le sélectionneur Aliou CISSE parvient en 2022 à nous aider à décrocher le graal. Le Président Macky SALL, stupéfait lui décerna le titre de el tactico.



En ces moments graves de l’histoire de notre cher pays le Sénégal jadis havre de paix et de stabilité, le peuple Sénégal debout comme un seul homme le sollicite pour trouver la solution à ces sérieuses difficultés auxquelles nous sommes actuellement confrontés et particulièrement dans le domaine de la paix civile et sociale.



Je suis sûr qu’avec le génie politique qu’on lui connait, il nous mènera vers le chemin de la paix et de la stabilité ou il a trouvé le pays lorsqu’on lui avait confié les clés en 2012 et qu’il devra nous rendre en 2024.



Nous ne demandons rien de plus. Ainsi le tacticien politique hors pair qu’il est se verra décerner le titre de : EL TACTICO POLITICO tout en majuscule s’il vous plait.



La paix, comme l’amour n’a pas de fin.



Khalifa Abdoul Aziz Mbaye,

Président du Mouvement FUTURSEN