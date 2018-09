Présidentielle 2019, Baye Mamoune Niasse dans la course

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Septembre 2018 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

C’est officiel. Baye Mamoune Niasse, président du mouvement « And ak askan wi natal Senegaal, Bennal Afrique », s’engage dans la course pour la présidentielle de 2019. Il dit « vouloir changer la donne (et) retourner le pouvoir au peuple ». « Après mûre réflexion et une concertation avec les militants de notre mouvement, j’ai décidé de m’engager pour les sénégalais et les aider. Je leur tends la main », explique-t-il, sur la Tfm.



Le candidat déclaré précise avoir démarré sa collecte de signatures pour le parrainage.



L’Obs

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook