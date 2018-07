Présidentielle 2019 : L'Apr écarte Karim Wade et Khalifa Sall (Seydou Guèye) Wolof A quelque mois de la Présidentielle, le Secrétariat Exécutif National réuni à la permanence de l’Apr, a fait face à la presse aujourd’hui, pour apporter des éclaircissements quant à la situation politique du pays. Ainsi, ils se sont prononcés sur les dossiers Khalifa Sall et Karim Wade dont ils considèrent les prises de position juste comme une manœuvre politique pour rallier l’opinion publique à leur cause.

Ndeye Rokheya Thiane (Stagiaire)

