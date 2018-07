Présidentielle 2019 et soutien à Macky Sall : La vraie position du Parti socialiste

Le Bureau politique du Parti socialiste, élargi aux secrétaires généraux de coordination, aux élus nationaux et aux maires, en sa séance du samedi 28 juillet 2018, a validé, à l’unanimité, la position du Secrétariat exécutif national de porter la candidature du Président Macky SALL à la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019.



Cette décision, à la fois historique et symbolique, reste logique et démocratique parce que tirée d’abord de la légitimité conférée au Secrétaire général du Parti, le camarade Ousmane Tanor DIENG, élu directement par les instances de base et adossée ensuite au mandat donné à la direction du Parti de poursuivre le partenariat avec la coalition Benno Bokk Yakaar, à l’issue des larges consultations des coordinations organisées en direction des élections législatives de juillet 2017.



Fidèle à sa posture jamais mise en défaut d’attachement à la stabilité et aux intérêts majeurs de notre pays et de loyauté sans faille à ses partenaires, le Parti socialiste, membre fondateur de la coalition Benno Bokk Yakaar, après avoir appelé à voter et fait campagne pour le candidat Macky SALL au deuxième tour de l’élection présidentielle de mars 2012, a, depuis cette date et sans discontinuité, pris part à la gestion du pays au sein des institutions nationales comme dans les conseils territoriaux et a participé à tous les combats politiques et électoraux de cette coalition.



Ces six ans de partenariat au service des Sénégalaises et des Sénégalais, sous la conduite du Président Macky SALL, ont produit des résultats positifs, tangibles dans tous les secteurs de la vie nationale et sur l’image internationale de notre pays. Aussi, le Président Macky SALL, contre vents et marées, a-t-il préservé la coalition, démontrant ainsi qu’il est un homme de parole et d’ouverture.



Le Parti socialiste, fidèle à son sens des responsabilités, à la cohérence et à la constance de ses positions, sera au premier plan pour défendre ce bilan, dont il est fier et comptable, et porter un programme d’émergence pour notre pays.



Notre ambition pour un Sénégal sûr, stable et émergent transcende les postures et intérêts électoralistes de circonstance ; cette ambition est exclusivement au service du Sénégal et du Parti socialiste.



C’est pourquoi, le Parti socialiste engage tous ses militants, sympathisants et électeurs à se mettre d’ores et déjà en ordre de bataille électorale pour assurer une victoire éclatante du Président Macky SALL au premier tour de l’élection présidentielle de février 2019 ; cela passe, dans l’immédiat, par une animation des structures de base du Parti et une mobilisation à l’occasion de la collecte des parrainages.



Le Parti socialiste appelle tous nos compatriotes à se mobiliser pour soutenir la candidature du Président Macky SALL, candidat unique et commun de Benno Bokk Yakaar, afin de garantir la poursuite de la marche résolue de notre pays vers l’émergence.







DECLARATION

du Bureau politique du 28 juillet 2018

Fait à Dakar, le 28 juillet 2018

Le Bureau politique

