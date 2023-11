Présidentielle 2024: Aïssatou Billy BA collecte 375674 parrains en faveur de BBY

C’est le délégué régional de la région de Dakar Abdoulaye Diouf SARR qui a ouvert le bal en se réjouissant du chiffre record de parrainages obtenu par Madame Aïssatou Billy BA. «Vous avez collecté 375674 dont plus 260 000 sont de la région de Dakar donc je peux dire que nous pouvons dormir tranquille », a souligné Abdoulaye DIOUF SARR.



Ragaillardi par le cumul des parrainages qui fait plus 388000, le DG du FONSIS prédit l’élection du candidat Amadou BA au soir du 25 février 2024. Après le Délégue régional de la région de Dakar, c’est au tour du coordonnateur national chargé des pôles parrainages de BBY l’honorable député Abdoulaye DIAGNE de prendre la parole.



Ainsi, le Monsieur Parrainage de BBY a révélé que Madame Aïssatou Billy BA n’est pas à son premier coup de maître car elle l’avait fait en 2017 lors des Législatives et la Présidentielle de 2019. « Avec ce que nous avons aujourd’hui Dakar région a dépassé les objectifs fixés », a-t-il ajouté avant d’enchaîner : « Madame BA a battu le record ».



Revenant sur le Premier Ministre Amadou BA, il a souligné son amour pour la jeunesse et il rassure qu’elle en aura le cœur net lors de la publication de son programme. Des paroles très élogieuses envers le candidat qui, dans son discours de clôture, a rappelé que ce parrainage est composé de proches, d’amis d’enfance et de connaissances de longue date.



Le Premier Ministre s’est réjoui de la présence de « son ami et frère Abdoulaye DIOUF SARR ». « 95 % de ce qu’on dit sur nous sont fausses », a révélé le candidat de BBY. Il a félicité le délégué régional et le coordonnateur pour leur excellent travail. Et, le Premier Ministre Amadou BA appelle les militants et sympathisants à se mobiliser pour le triomphe de la majorité présidentielle au soir du 25 février 2024.