Présidentielle 2024: Ces deux "avantages" et "inconvénient" de Sonko, selon Ngouda Mboup... Rédigé par leral.net le Lundi 8 Août 2022 à 07:41 | | 1 commentaire(s)| Le verdict des élections législatives 2022 annonce une nouvelle recomposition politique. Selon Pr Ngouda Mboup, le leader de Pastef / Les Patriotes, Ousmane Sonko, en a tiré « deux avantages » : D’abord, il s’est positionné comme le leader naturel de l’opposition. Il y avait une inter-coalition Yewwi-Wallu, c’est lui quasiment qui a mené la campagne. Il était la force d’attraction de cette campagne (électorale) », a-t-il déclaré à emedia.

Ensuite, « il a réussi à prendre de l’avance sur ses potentiels concurrent parce qu’en réalité, la campagne électorale était, pour lui, une façon de se préparer par rapport à l’élection présidentielle. Il a fait de son parti une machine électorale et ça c’est important.



Parce qu’il savait qu’à l’élection présidentielle de 2019, il lui manquait certaines choses. Il n’avait pas ce maillage du territoire à travers de grands électeurs. Aujourd’hui, il a des élus. Pastef va se retrouver avec plus de 30 députés à l’Assemblée nationale » .



Mais, il a « un inconvénient », a-t-il poursuivi, soulignant que « (Sonko) est dans une Coalition où ses coalisés sont ses potentiels adversaires : Khalifa Sall et Karim Wade. Est-ce que s’ils partent en ordre dispersé, cette machine électorale pourrait permettre d’engranger autant de voix ou plus de voix ? »

