Présidentielle 2024 : Et si Karim se dévoile comme le candidat de Macky ? Karim Wade qui est sur le point de sortir d’un long coma politique grâce au dialogue et qui s’est constitué un trésor de guerre, est présenté au niveau de certains cercles politiques comme le candidat de Macky Sall à la prochaine présidentielle.



Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juillet 2023 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Le fils de Wade qui se remet sur les rails de la politique grâce au dialogue, va rentrer au Sénégal sous peu. Karim ne revient pas au bercail pour faire de la figuration. Nous apprenons d’une source que le fils de Me Abdoulaye Wade, qui s’est constitué un trésor de guerre, est le candidat de Macky Sall. Pour se refaire une santé politique, le fils de Me Wade va remobiliser ses troupes à coups de financements. Karim Wade, qui se remet de son coma politique, sera de retour au Sénégal sous peu.



Au Qatar, il s’est bien préparé à cette fin. À Doha où il séjourne depuis son élargissement de prison, l’ancien ministre d’État a mis à profit ce séjour pour se faire une santé financière. On apprend que le dialogue ne fait que parachever les différents protocoles (Conakry, Doha) entre Macky et les Wade, et que Karim est le candidat de Macky Sall.



En tout cas, le silence intrigant de Me Wade ces derniers temps renforce cela. Wade fils, qui est absent de la scène politique depuis 2013, s’est fait un trésor de guerre pour pouvoir se refaire une santé politique. C’est un secret de polichinelle qu’en politique, au Sénégal et ailleurs en Afrique, l’argent joue un rôle important dans la fidélisation des militants et sympathisants. Pour l’avoir compris ainsi, Karim Wade ne s’en est pas privé en se constituant une manne avant de rentrer au Sénégal où ses ouailles commençaient à se décourager avec son long exil Qatarie.



Wade fils rentre au sénégal avec une cagnotte



À propos du trésor de guerre de Karim Wade, on nous apprend aussi qu’il l’a acquis avec ses amis de certains pays du Golf, mais aussi, avec ceux de son père, Me Abdoulaye Wade, qui a réussi à se tisser un puissant réseau financier dans les pays arabes lorsqu’il était au pouvoir.



En revenant au Sénégal, Karim Wade va donc casser la tirelire pour ré-enthousiasmer ses troupes. En les remobilisant, les mouvements de soutien qui vont être regroupés en une seule entité, vont disposer de fonds pour leurs activités politiques. Tous les responsables du Pds qui ont accepté de se ranger derrière lui vont recevoir leur part de financement. Dans son plan de conquête de l’électorat, on apprend également que le fils de l’ancien Président Wade, qui rentre au bercail avec les poches pleines, n’écarte pas la possibilité de mettre dans sa besace certaines petites formations de l’opposition moyennant leur financement. Comme pour dire que dans sa volonté de conquérir le pouvoir, Karim a déjà l’argent qui est le nerf de la guerre et va s’en servir à travers des descentes sur le terrain.



Pour rappel, Karim Wade a été arrêté après la défaite de son père aux élections de 2012. Dans le cadre de la reddition des comptes, cet ancien ministre de l’Énergie, des infrastructures, des transports aériens et de la coopération internationale est le seul dignitaire de l’ancien régime à être emprisonné dans le cadre de la traque des biens mal acquis et condamné à 6 ans de prison assortie d’une amende et de la confiscation de la totalité de ses biens.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook