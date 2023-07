Présidentielle 2024 : La Haute Autorité de Régulation du Parti Pastef annonce qu'Ousmane Sonko est le candidat du parti Pastef

La HARP a souligné que les procès-verbaux ont été soumis à un triple contrôle et ont fait l'objet de toutes les vérifications nécessaires. Dans les 46 départements du Sénégal et les 8 circonscriptions électorales de la diaspora où le Pastef est présent, la candidature d'Ousmane Sonko a été retenue à l'unanimité, selon Ngouda Mboup. Il a précisé qu'aucune irrégularité susceptible de disqualifier sa candidature n'a été constatée. "La transparence et la clarté du processus ont été saluées, et la validation de la candidature de Sonko est considérée comme l'aboutissement de ce processus", a-t-il déclaré.



La HARP a également souligné la conscience politique des militants du Pastef dans l'exercice de leur droit. "Les militants ont pleinement respecté les dispositions de la Constitution, du code électoral et des statuts du parti, ce qui a contribué à l'excellent déroulement de la phase préliminaire de la préparation de l'élection présidentielle. Leur engagement a été déterminant pour le succès du processus de désignation du candidat", a ajouté M. Mboup.



Suite à cette annonce, la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) procédera à l'investiture officielle d'Ousmane Sonko lors d'une séance publique. "La candidature de Sonko, né le 15 juillet 1974 et exclusivement de nationalité sénégalaise, est désormais officielle pour l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024", a déclaré Ngouda Mboup, membre de la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP).



Birame Khary Ndaw