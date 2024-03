Présidentielle 2024/ Le ministre de l'intérieur rend hommage au président Macky Sall: " On a été agressé à la limite...J'ai pu observer son sens du devoir, la sérénité et la sagesse" Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2024 à 01:13 | | 0 commentaire(s)|

Lors de son entretien sur TV5 Monde, le ministre de l'intérieur est revenu sur l'interruption à un moment donné du processus électoral et les nombreuses attaques perpétrées à l'encontre du Président Macky Sall. " C'est un processus qui est éprouvé... Il y a eu quelques soucis à un moment donné du processus qui a été interrompu. C'est peut être l'occasion pour moi de rendre hommage au président de la République, Macky Sall parce que j'étais à ses côtés. J'étais directeur de son cabinet et donc j'ai pu observer son sens du devoir, la sérénité et la sagesse qui nous ont permis de sortir de cette situation qui pouvait sembler confuse, mais qui pour nous n'était qu'un dialogue entre les différentes institutions de notre pays", a-t-il évoqué.



Avant de les regretter. " On a été agressé à la limite et je pense c'est une grosse injustice parce que le Sénégal a vocation à rester un pays démocratique...".

