Présidentielle 2024: Le parti USM-Défar Sénégal décide de soutenir la COALITION SONKO 2024

L’intégralité du message



« Chers compatriotes sénégalais et sénégalaises,



Il m'est apparu comme un honneur et une immense satisfaction de pouvoir partager mon message avec vous. À la suite de ma décision de retirer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024 et en tant que membre du FITE, moi-même ainsi que mon équipe avons pris la décision et l'initiative de soutenir la COALITION SONKO 2024.



Nous invitons tous les membres de notre mouvement, en provenance du département de Dagana, de la région de Saint Louis, de Dara Diolof, de Touba Mbacké, de Dakar, de Matam, de Kolda, de Thiès, de la diaspora, et de l'ensemble du territoire national, ainsi que tous les sympathisants de Monsieur Vieux Thiane, à apporter leur soutien à la coalition Sonko 2024.



Nous sommes fermement derrière la décision du président Ousmane Sonko et nous mènerons une campagne soutenue afin de permettre à cette coalition de remporter la victoire dès le premier tour, lors de la soirée du 24 février 2024.



Je vous prie de recevoir, Monsieur Vieux Thiane, mes salutations respectueuses en tant que Président de l'USM-Défar Sénégal."