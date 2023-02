Présidentielle 2024 : Les femmes cadres réaffirment un engagement à accompagner le Président Macky Sall Les Femmes cadres se réjouissent de la tenue du 2ème Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, organisé par l’Union Africaine du 02 au 03 février à Diamniadio. Celui-ci fait suite au 1er sommet en 2014 qui a vu un investissement de 400 milliards en Afrique, ainsi qu’un certain impact dans le secteur de l’emploi. Elles réaffirment son soutien sans faille au gouvernement, ainsi qu’au Président Macky Sall pour 2024 et comptent l’accompagner pour le deuxième quinquennat.

Les Femmes Cadres apprécient la délégation étrangère composée de 4 chefs d’Etat et de gouvernement, de représentants d’institutions, d’investisseurs, de partenaires au développement avec la présentation de 69 projets prioritaires dans divers domaines tels que : l’énergie, les transports, l’eau, les technologies de l’information et de la communication qui permettra d’asseoir cette idée force de « corridors intra-africains intégrés » pour une meilleure prise en charge des défis y relatifs, ainsi que l’exécution du deuxième plan d’action prioritaire du programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA-PAP2).



Ainsi, elles félicitent le Président de la République son Excellence Macky Sall, Président en exercice de l’Union Africaine pour la visite auprès de son homologue le Président Emmanuel Macron ce mardi 31 janvier dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre nos 2 pays, ainsi que du soutien de la France à la candidature africaine pour un siège de membre permanent au G20.



Elles se réjouissent du classement du Sénégal par la fondation Mo Ibrahim qui révèle l’Indice de la Gouvernance Africaine 2022 (IIAG) en obtenant un score supérieur à la moyenne du continent concernant 70 des 81 indicateurs et ce, depuis 2012 (Gouvernance globale, développement humain, sécurité et État de droit, opportunités économiques). Le score du Sénégal brille dans cette catégorie 9ème sur 54 pays et 2ème en Afrique de l’Ouest. Preuve de la bonne gouvernance du Sénégal.



Aussi, la Plateforme des Femmes Cadres soutient son Excellence dans la finalisation des 8 Grands Projets prioritaires du gouvernement en 2023. Du BRT à la phase 2 du TER en passant par la Polyclinique de l’Hôpital Principal et le lancement de l’Autoroute Thiés -Tivaoune- Saint Louis…



D’après le communiqué, ces Femmes Cadres louent l’efficacité de la politique sportive du Sénégal. Elles félicitent les Lionnes du Football qui ont remporté le tournoi de l’UFOA-A en battant le Cap Vert sur le score d’un but à zéro, ainsi que l’encadrement et le Ministre du Sport Yankhoba Diattara. La Plateforme encourage et prie pour les Lions finalistes du CHAN 2022 qui fera face à l’Algérie pays organisateur ce samedi 04/02/2023.



Ailleurs, ces femmes cadres de BBY souhaitent un bon Magal de Porokhane aux fidèles, ainsi qu’à la Communauté musulmane qui rend ainsi hommage à Sokhna Diarra Bousso, mère du fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba. Ces femmes remercient Sokhna Baly Mounthaka et félicitent la délégation reçue, conduite par le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Madame Fatou Diané Gueye, accompagnée de Madame le Ministre Néné Fatoumata Tall et de l’ensemble des forces vives au féminin du Président de la République. Et, elles demandent aux chauffeurs qui convoient les pèlerins de respecter scrupuleusement le code de la route et les consignes de sécurité pour un Magal avec zéro accident.















