Présidentielle 2024 : PDS-Diourbel «débute» sa campagne électorale

Au moment où les gens discutent de la renonciation du Président Macky Sall à briguer un troisième mandat, les membres du Parti démocratique sénégalais (PDS) dans la commune de Diourbel semblent déjà en campagne électorale. N’ayant pas attendu que l’Assemblée nationale se prononce sur l’éligibilité de leur candidat Karim Wade, ils présentent le fils du Pape du Sopi comme le meilleur choix pour la Présidentielle de 2024. «Je tiens à exprimer ma profonde admiration et gratitude envers le Président Macky Sall pour sa décision de ne pas se présenter en 2024. Cette prise de position audacieuse démontre son engagement envers la stabilité et la paix au Sénégal. En tant que secrétaire général de la section communale du PDS à Diourbel, j’encourage vivement tous les Sénégalais à porter leur choix sur Karim Wade. Son leadership, sa vision et son engagement envers le progrès et le bien-être de notre cher pays sont incontestables», a réagi Bassirou Ndiaye, Secrétaire général de la Section communale du PDS à Diourbel. Selon lui, «Karim Wade est un homme compétent, doté d’une expérience et d’une expertise approfondies dans la gestion des affaires publiques».



«Son retour sur la scène politique apportera une nouvelle dynamique et ouvrira la voie à des opportunités économiques et sociales pour tous les Sénégalais», a-t-il indiqué. Poursuivant, il a ajouté : «Je vous invite donc à soutenir massivement Karim Wade dans sa candidature. En unissant nos forces et en choisissant un leader qui incarne l’espoir et le développement, nous construirons ensemble un avenir meilleur pour le Sénégal. Soyons fiers de notre démocratie et travaillons ensemble pour faire du Sénégal un pays prospère et harmonieux».

L'As