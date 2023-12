Présidentielle 2024: Youssou Ndour reprend sa liberté et met le cap sur les législatives Youssou Ndour a rompu le silence. Sa démission de Benno Bokk Yaakaar était bien connue, en revanche, sa décision de ne soutenir personne à la présidentielle vient d’être annoncée. Youssou Ndour avoue avoir repris sa liberté et annonce met le cap sur les législatives.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2023

Si la présidentielle se tenait aujourd’hui, l’artiste planétaire Youssou Ndour ne serait pas parmi les soutiens du candidat Amadou Bâ et de la coalition présidentielle. « A la présidentielle, pour le moment, on n’est avec personne. » C’est ce qu’a annoncé l’ancien ministre de la Culture et du Tourisme, Youssou Ndour. Il a fait cette déclaration lors d’une interview diffusée par TFM, sa propre chaîne de télévision.



D'après le journal Point Actu, pour la présidentielle, Youssou Ndour se dit ouvert. « On va écouter tout le monde. Quand nous serons au stade de la prise de décision, ce sera une décision de raison », dira-t-il ajoutant que la « décision de raison suppose que nous avons rencontré les populations, on a une idée de ce qu’elles veulent, leur espérance, mais pour le moment aucune décision n’est prise. Nous pouvons nous prononcer comme nous pouvons ne pas le faire ». Et d’ajouter n’avoir « ni de plan B, C ou X ».



Au cours de cette interview destinée, sans doute, à clarifier sa position, Youssou Ndour avance : « J’ai démissionné de mon poste de conseiller à la présidence et de Benno Bokk Yaakaar », a-t-il lâché dès l’entame de son face à face. C’est clair, Youssou Ndour a rompu avec le camp présidentiel. Au cours de l’interview quasiment sans relance comme si tout était préparé comme sur du papier à musique, le patron de Super Etoile ne s’est pas expliqué sur les raisons de son divorce avec Macky Sall et sa coalition.



« Maintenant, j’ai pris ma liberté et c’est pour mettre en œuvre mon projet », a-til ajouté, précisant qu’en compagnie de son mouvement (NDRL : « Fekke ma ci boole »), il va voir ce qu’il doit faire, où se positionner et que faire avec le peuple. Certes, reconnaît Youssou Ndour, « quand j’ai démissionné, j’ai rencontré mon mouvement et nous avions conclu de retirer les fiches ». You se félicite du « bon travail accompli », sans préciser que ce « bon travail » était la collecte des parrainages sur le terrain. « Mais j’ai décidé de ne pas être candidat en 2024, même si je ne me retire pas de la politique et que je ne pose aucun acte affaiblissant pas mon mouvement. Je leur ai demandé de continuer de massifier le mouvement, de s’ouvrir aux autres. Il y a les législatives et j’ai demandé à mes partisans de continuer à travailler pour que nous ayons aux beaucoup de députés », a annoncé Youssou Ndour.



Ainsi, Youssou Ndour a affirmé avoir démissionné bien avant que la nouvelle ne soit ébruitée par un journal. Il s’est félicité de « son exemplaire compagnonnage avec Macky Sall ». Ministre de la culture et du Tourisme, il a reconnu avoir apporté sa contribution à la construction du pays. Et au moment où il « reprend sa liberté », Youssou Ndour reconnaît que le chef de l’Etat a un bilan élogieux, « même si la perfection est du domaine de Dieu ». Au sujet de la polémique entre Aby Ndour et Viviane Ndour, Youssou dit avoir parlé avec sa sœur (Aby Ndour et sa nièce, Bintou) et, depuis lors, tout est revenu à la normale.



En ce qui concerne Viviane Ndour, Youssou Ndour dit espérer qu’elle va retirer sa plainte. « On nous a éduqués et on nous a inculqué des valeurs. Je l’aîné de la famille et n’accepterai pas que l’image de la famille soit ternie ; d’ailleurs personne n’en est capable. Le linge sale se lave en famille, on y travaille et j’espère que tout rentrera dans l’ordre », a-t-il indiqué.

