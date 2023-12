Présidentielle 2024 au Sénégal: Ousmane Sonko, classé 4e dans la séquence de vérification des dossiers L'examen des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal, a révélé des positions variées parmi les prétendants. Ousmane Sonko, classé quatrième dans la séquence de vérification, a attiré l'attention par sa position relativement élevée. En revanche, le candidat du parti au pouvoir, Amadou Bâ, verra son dossier vérifié bien plus tard, à la 68ᵉ place, suscitant des interrogations.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2023

Parmi les vérifications à venir, Boucacar Camara, Cheikh Adjibou Soumaré et Ousmane Kane, occupent les premières positions, soulignant l'ordre établi pour le contrôle des dossiers à suivre.



Notablement, parmi les candidats ayant envoyé des représentants, trois d'entre eux, à savoir Amdy Diallo Fall, Oumar Sylla et Abdou Khadr Fall, se sont présentés eux-mêmes, soulignant ainsi une démarche directe et personnelle.



Mais, la liste a également révélé trois absents notables, El Hadji Ibrahima Mbow, Mouhamed El Habib Tounkara et Al Housseynou Bâ, qui ne sont ni représentés par des mandataires ni par eux-mêmes. Enfin, la candidate Aissatou Mbodj clôture la séquence, en tant que dernière à passer le contrôle de son dossier.



Ousmane Wade