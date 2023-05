Présidentielle 2024 : des jeunes Afp Notto Diobass portent leur choix sur Alioune Sarr, un de ses responsables se démarque... L'ancien ministre Alioune Sarr par ailleurs maire de Notto Diobas a été investi candidat de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP) par un pan du parti dans la commune et même dans le département de Thiès.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2023

Mais, d’après « L’As », lors d'un point de presse, Ismaïla Dione responsable des jeunes de la section de Notto Diobass par ailleurs adjoint au niveau départemental, s'est démarqué.



Pour éclairer la lanterne de la base politique dans un contexte qu'il juge confus, il a déclaré qu'il reste militant de l'Afp et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar. A l’en croire, le Président Macky Sall et Bby ont encore besoin de leurs compagnons politiques d'hier, pour parachever l'œuvre de construction après tant de réalisations, notamment dans le monde rural.



Ismaïla Dione a dans le même temps lancé une plateforme dénommée "Diobass 7/24". Il renseigne qu'il s'agit d'une plateforme qui sera un cadre d'échanges, de réflexion, de propositions et d'actions pour les fils du Diobass



