Présidentielle 2024 : le PS appelle à l’unité et à la cohésion de Benno Bokk Yaakaar Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2023 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

Le bureau politique du Parti socialiste (PS) a appelé toutes les composantes de Benno Bokk Yaakar (BBY), samedi, à Dakar, à faire preuve d’‘’unité’’ et de ‘’cohésion’’ autour d’Amadou Ba, le candidat de ladite coalition à l’élection présidentielle du 25 février 2024. ‘’Nous avons évoqué plusieurs questions au cours de cette réunion, l’obligation et l’exigence […] Le bureau politique du Parti socialiste (PS) a appelé toutes les composantes de Benno Bokk Yaakar (BBY), samedi, à Dakar, à faire preuve d’‘’unité’’ et de ‘’cohésion’’ autour d’Amadou Ba, le candidat de ladite coalition à l’élection présidentielle du 25 février 2024. ‘’Nous avons évoqué plusieurs questions au cours de cette réunion, l’obligation et l’exigence d’unité, de solidarité et de cohésion de toutes les composantes de Benno Bokk Yaakaar surtout’’, a déclaré le député Abdoulaye Wilane, porte-parole du PS. M. Wilane s’adressait aux journalistes à la fin d’une réunion du bureau politique du Parti socialiste. Le PS a demandé à ses coordinations d’organiser, partout dans le pays, des réunions de restitution de la réunion du bureau politique et de manifester leur ‘’engagement’’ à soutenir la candidature d’Amadou Ba. Selon Abdoulaye Wilane, ces réunions de restitution ont pour objectif de faire comprendre à tout le monde que le PS reste fidèle à la parole donnée et à l’engagement pris d’accompagner le Premier ministre à l’élection présidentielle au nom de Benno Bokk Yaakaar. ‘’De fortes recommandations ont été faites à madame la secrétaire générale (Aminata Mbengue Ndiaye), qui ne manquera pas, au sein de la conférence des leaders de Benno, en accord et en parfaite intelligente avec le président Macky Sall et le candidat, de voir les modalités d’investiture de ce dernier’’, a ajouté M. Wilane. Le PS ‘’approuve’’ la candidature d’Amadou Ba à l’élection présidentielle du 25 février 2024, a insisté son porte-parole. ‘’Amadou Ba mérite […] l’entière confiance de la coalition Benno Bokk Yaakaar et des électeurs sénégalais en raison de son parcours administratif exceptionnel, de ses atouts et de ses compétences, mais aussi de l’espoir que suscite son leadership’’, argue le bureau politique du PS dans une déclaration. Les socialistes disent soutenir sa candidature dans le but de ‘’préserver le legs […] du président Macky Sall’’. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-le-ps-appe...

Accueil Envoyer à un ami Partager