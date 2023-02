Présidentielle 2024: le journaliste Mamoudou Ibra Kane «n’exclut pas» de se présenter Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2023 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

Mamoudou Ibra Kane a lancé samedi son mouvement citoyen dénommé « Demain, c'est maintenant ». Et le Directeur général de Emedia n'exclut pas de se présenter pour la présidentielle de 2024. «Mamoudou Ibra Kane, candidat à l'élection 2024. Je l'ai lu, je l'ai entendu. La question m'a été posée à plusieurs reprises. Mais, ma réponse est très simple. Rien n'est exclu », a déclaré le journaliste hier samedi, lors de la cérémonie de lancement de son mouvement. « Nous ne nous fixons aucune limite quand il s'agit de servir le Sénégal. J'ai dit bien aucune limite », a-t-il précisé. Pour lui, la seule limite à l'engagement citoyen comme politique, c'est de s'abstenir d'exposer son pays au chaos et aux calamités.



Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-le-journal...

