Présidentielle 2024 : les mandataires satisfaits des modifications apportées aux fiches de parrainage Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Septembre 2023 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

Des mandataires de candidats déclarés ont salué, vendredi, les modifications apportées au système de parrainage mis en place pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. La Direction générale des élections (DGE) a abrité ce vendredi une séance d’information et de remise de la fiche de collecte des parrainages des candidats à l’élection présidentielle du 25 […] Des mandataires de candidats déclarés ont salué, vendredi, les modifications apportées au système de parrainage mis en place pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. La Direction générale des élections (DGE) a abrité ce vendredi une séance d’information et de remise de la fiche de collecte des parrainages des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Jeudi, le directeur général des élections a indiqué ‘’(…) qu’en application des dispositions de l’article L.57 du code électoral, (…) le modèle de la fiche de collecte des parrainages en format papier et électronique est disponible au niveau de la Direction générale des élections ». Un numéro est apposé sur chaque fiche de collecte de parrainages, une innovation saluée par la plupart des mandataires des partis ou coalitions de partis. ‘’On a assisté à une explication détaillée car l’arrêté du ministre de l’Intérieur ne [donne] pas les contours de ce parrainage et, aujourd’hui, l’innovation est que chaque candidat a un numéro qui va le suivre’’, a indiqué Mamadou Guèye, délégué national chargé de la vie politique de la coalition ‘’Gueum sa bopp’’ de Bougane Guèye Dany. Il estime que du point de vue administratif, il y a des ‘’améliorations’’ permettant d’éviter certaines erreurs. ‘’Je suis satisfait car avant chaque candidat avait une fiche à remplir. Aujourd’hui, chaque candidat a un numéro et cela permet de verrouiller et personne ne peut se faire passer pour un autre’’, a-t-il soutenu. Il a toutefois rappelé que »le combat » de sa coalition porte sur le fichier électoral. ‘’L’essentiel c’est que le travail soit transparent et nous notre combat c’est le fichier électoral pour qu’il soit en concordance avec le fichier utilisé par le logiciel’’ utilisé pour la validation des parrainages, a indiqué M. Guèye. Des fiches anonymes et de même couleur ‘’L’autre innovation est que les fiches sont anonymes et elles sont toutes de même couleur et de même nature, sans effigie de parti ou de candidat’’, s’est félicité Maguette Sy, secrétaire national chargé des élections du Parti démocratique sénégalais (PDS) et coordinateur national du candidat Karim Wade. Selon lui, cette réunion avec la Direction générale des élections s’inscrit dans le ‘’cours normal’’ du processus électoral. ‘’Nous sommes venus participer à la réunion d’échanges et d’information mais aussi récupérer les fiches de collecte des parrains’’, a-t-il souligné. Il se dit satisfait des innovations introduites dans le cadre de la collecte des parrainages. ‘’Il y a des innovations telles que le numéro d’ordre inscrit sur la fiche qui réserve la seule utilisation de la fiche par le candidat’’, a-t-il signalé. Sidi Bara Fall, mandataire du mouvement Mimi2024 de l’ancienne Première ministre Aminata Touré, souligne que la réunion était »transparente ». ‘’On a eu une réunion ouverte et claire. Les agents de la Direction générale des élections nous ont fourni toutes les informations dont on avait besoin et nous ont remis les fiches’’, a-t-il dit. Il s’est ensuite appesanti sur les innovations apportées au processus de collecte des parrainages. ‘’Cela concerne principalement le numéro d’identification de la carte d’identité CEDEAO. Maintenant, ils demandent le numéro de la carte CEDEAO, ce qui ne figurait pas sur la fiche des élections passées’’, a-t-il souligné. Papa Guèye, mandataire national de la coalition pour un Sénégal nouveau de El Hadj Mamadou Diao dit Mame Boye Diao, dit avoir »pris note » de toutes les nouveautés inroduites dans la collecte des parrainages. Selon lui, le parrainage »permettra de réduire le nombre trop élevé de candidats à la candidature et de faciliter l’organisation des élections ». ‘’Ce que j’ai constaté aujourd’hui, c’est qu’il y a plus de 100 candidats alors qu’une liste circule sur les réseaux sociaux faisant état d’une soixantaine de candidats’’, a-t-il dit. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-les-mandat...

Accueil Envoyer à un ami Partager