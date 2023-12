Présidentielle 2024 : six femmes parmi les 93 candidats à la candidature

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2023 à 15:41

Six femmes, dont les anciennes ministres Assome Aminata Diatta et Aïssatou Mbodj, dite Aïda, font partie des 93 candidats à la candidature à l’élection présidentielle ayant déposé leur dossier auprès du Conseil constitutionnel.



Cette institution chargée d’examiner les candidatures a reçu aussi les candidatures de l’entrepreneure Anta Babacar Ngom, de l’universitaire Amsatou Sow Sidibé, de l’ancienne Première ministre Aminata Touré et du médecin Rose Wardini.



Seules deux femmes, la styliste Diouma Dieng Diakhaté et Amsatou Sow Sidibé, ont pris part à une présidentielle sénégalaise en tant que candidates. C’était en 2012.



Selon le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, le contrôle des parrains va démarrer samedi 30 décembre à 9 h 30.



La liste des candidats dont la collecte de parrainage est conforme à la loi sera publiée le 12 janvier.



Huit jours plus tard, le 20 janvier, le Conseil constitutionnel va rendre publique la liste des candidatures jugées recevables.



La campagne en vue du scrutin présidentiel du 25 février va démarrer le 4 février.



Aps

Ndèye Fatou Kébé