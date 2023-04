Présidentielle de 2024: Les Baye Fall décidés, se fixent l’objectif de 500 000 inscrits

Les Baye Fall exposent comment ils préparent la présidentielle de 2024. Ridial s’est ouvert à une discussion beaucoup plus large en cette période de révision exceptionnelle des listes électorales. Faye indique que la participation des Baye Fall au scrutin de 2024, sera décisive.



Déjà, sur un objectif de 500 000 mille inscrits, ils ont atteint les 1000 avec un système inédit d’enrôlement. Au fait, découvre-t-on, l’instruction a été donnée à chaque chef de famille, d’enrôler ses épouses et enfants.



Et comme cela ne suffit pas, Oumar Faye informe que tous les Baye fall seront accompagnés dans les démarches administrative pour l’obtention du sésame, leur carte d’électeur. Et, pour Oumar Faye, 2024, se sera avec aussi, avec les Baye Fall.