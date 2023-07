Présidentielle de 2024: Me El Hadji Diouf, leader du Parti des Travailleurs et du Peuple annonce sa candidature Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juillet 2023 à 23:46 | | 0 commentaire(s)| Me El Hadji Diouf, leader du Parti des Travailleurs et du Peuple, a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Au cours de cette déclaration, tenue cet après-midi, le président du parti s'est engagé à rétablir l'ordre dans le pays et, à assurer la sécurité du peuple en criminalisant le vandalisme. Selon lui, son profil est idéal en raison de l'expérience qu'il a cumulée. Mais, il se montre ouvert à une concertation avec la coalition "Benno Bokk Yakar" , si le candidat désigné répond à ses critères.



